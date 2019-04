Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien nach Auslieferungszahlen von 175 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autokonzern habe im März und im ersten Quartal rückläufige Auslieferungen verzeichnet, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Kennziffern auch durch einige Effekte verzerrt. Die Verkäufe in China dürften sich in den nächsten Monaten und besonders im zweiten Halbjahr deutlich erholen und im Gesamtjahr 2019 zu neuen Rekorden bei Absatz, Umsatz und operativem Ergebnis führen./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 13:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 13:28 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-04-09/14:34

ISIN: DE0007664039