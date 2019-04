Tesla kommt wegen Rückgängen beim Absatz- und in der Produktion unter Druck. Jetzt entließ der E-Autobauer "mehrere Dutzend" Mitarbeiter aus dem Verkauf, erzielt aber Vertriebserfolge in der Schweiz. Der E-Autobauer entließ in Chicago, Brooklyn, New York und Tampa, Florida, Mitarbeiter der Verkaufsteams, so "Bloomberg". Das Tesla-Management bestätigte die Maßnahme, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...