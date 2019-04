BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die Grenzwerte für saubere Luft und Konsequenzen für den Straßenverkehr hält die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina kleinräumige Fahrverbote für wenig erfolgversprechend. Stattdessen sei eine nachhaltige Verkehrswende nötig.

Die Bundesregierung hatte die Akademie um eine Stellungnahme gebeten, nachdem es Unstimmigkeiten über Grenzwerte und damit verbundene Fahrverbote für Dieselautos gegeben hatte. In ihrem am Dienstag vorgestellten Gutachten forderten die Wissenschaftler zusätzliche Anstrengungen, um die Konzentration von Schadstoffen in der Luft weiter zu reduzieren. Dabei solle der Reduzierung von Feinstaubbelastung mehr Aufmerksamkeit gegeben werden als Stickstoffoxiden.

Von kurzfristigen oder kleinräumigen Maßnahmen, etwa von Fahrverboten, sei keine wesentliche Entlastung zu erwarten, so die Akademie in ihrer Stellungnahme "Saubere Luft - Stickstoffoxide und Feinstaub in der Atemluft: Grundlagen und Empfehlungen".

"Im Straßenverkehr sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nicht die einzige Quelle für Feinstaub, er wird auch durch Abrieb von Reifen, Straßenbelag und Bremsbelägen erzeugt", erklärte die Akademie. "Zur Belastung tragen auch Verbrennungsprozesse im Zusammenhang mit Energieversorgung und Haushalt, Landwirtschaft und Industrie bei."

Deutschland werde seine internationalen Verpflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasen "nur mit einer nachhaltigen Verkehrswende" erreichen können, so die Akademie.

In den vergangenen Monaten hatte es Streit um die Berechnung der Grenzwerte von Schadstoffen gegeben. Mehrere Lungenärzte hatten den gesundheitlichen Nutzen der europaweiten Grenzwerte von 40 Mikrogramm Stickoxidbelastung angezweifelt. Allerdings hatte deren Stellungnahme Rechenfehler enthalten. Die Bundesregierung hatte Leopoldina um eine Prüfung der methodischen Qualität und deinen Vergleich mit Grenzwerten in anderen Ländern gebeten.

In einer Reaktion auf das Gutachten begrüßte Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes (UBA), die Klarstellung der Leopoldina, dass die Gesundheitsrisiken durch Stickoxide keinesfalls zu vernachlässigen und die EU-Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung einzuhalten seien. "Wir erarbeiten gegenwärtig einen Vorschlag für ein nationales Luftreinhalteprogramm, wie es auch die Leopoldina empfiehlt", so Krautzberger. Eine "Verschärfung der Feinstaubgrenzwerte" sei notwendig zum "vorsorglichen Schutz der Gesundheit".

Zum Thema Fahrverbote sieht das UBA ebenfalls das Fahrverbot auf einzelnen Straßen als wenig zielführend an. Stattdessen sollten weiträumige Umweltzonen eingerichtet werden, die die gesamten Kerngebiete der Innenstädte umfassen.

Mehrere deutsche Städte verstoßen gegen die Grenzwerte und haben deshalb Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhängt, wie beispielsweise Stuttgart.

