Von Rolf Stephan, COO AXON Ivy



Transformation und Disruption sind die Pflicht und Kür der Digitalisierung. Zwei verschiedene Dinge, die gerne verwechselt werden. Bei der Digitalen Transformation geht es um die Digitalisierung von Prozessen innerhalb eines Unternehmens, während Disruption oft die Umwälzung des bestehenden Geschäftsmodells durch technologische Innovation bedeutet. Dass mittelständische Unternehmen die Digitalisierung auf die lange Bank schieben oder ganz verschlafen, liegt auch an dieser begrifflichen Unschärfe.



Wenn es um Wettbewerbsfähigkeit durch Agilität, Effizienz und Geschwindigkeit geht, ist die Digitale Transformation nötig. Ebenso dann, wenn sich die Bedürfnisse der Kunden verändert haben und sie nicht mehr durch die Value Proposition abgedeckt werden können. In vielen Branchen fordern Markt, Kunden und Geschäftspartner ein digitales "Look and Feel".



Damit die Digitale Transformation gelingt, müssen Geschäftsprozesse durchgehend digitalisiert und konsequent optimiert werden. Nicht selten digitalisieren Unternehmen allerdings nur die Prozesse, die direkt mit der Leistungserbringung zusammenhängen oder nur jene, die direkte Touch Points mit Kunden sind. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Digitalisierung unsichtbarer Prozesse und des Back-Ends. Dieses Potential gilt es unbedingt zu nutzen.



Nach wie vor gibt es im Tagesgeschäft von Unternehmen eine große Anzahl manueller Arbeiten, viele Medienbrüche und unübersichtliche Excel-Sheets, die kaum noch zu pflegen sind und nicht selten sogar an Partner und Kunden rausgesendet werden. Zeitgemäßer Kundenservice geht jedoch anders. Dafür ist eine durchgehende Digitalisierung der End-to-End Prozesse unabdingbar. Nur so kann ein antizipierender und qualitativ hochwertiger Kundenservice geleistet werden.



Um eine unternehmensweite Prozessdigitalisierung umzusetzen, bieten sich Digitalisierungsplattformen an. Diese legen eine dünne Agilitätsschicht auf die bereits bestehenden Systeme und orchestrieren deren Daten, Funktionen und Logiken so, dass Mitarbeiter, Kunden und Partner zum richtigen Zeitpunkt auf die benötigten Informationen zugreifen können. Digitalisierungsplattformen sind skalierbar und können aufgrund ihrer grafischen Modellierung und Low-Code Umsetzung nach dem Lego-Prinzip auch vom jeweiligen Fachbereich eingesetzt und modifiziert werden, ohne dass dafür IT-Ressourcen benötigt werden.



Über Rolf Stephan



Rolf Stephan ist COO der AXON Ivy AG mit Sitz im schweizerischen Luzern und Niederlassungen in München, Wien, San Francisco und Singapur. Die Axon.ivy Digital Business Plattform ist Marktführer in der Schweiz und zählt in Deutschland zu den Top 3 Anbietern. Sie wird bei führenden Analysten wie Gartner und Forrester hoch bewertet. Bei Gartner ist die Plattform seit 3 Jahren in Folge auf dem Magic Quadrant, bei Forrester auf der Wave für "Digital Process Automation". Die Business Process Management Lösung entstand an der ETH Zürich. Das Spin-Off ist heute Teil der AXON Gruppe, die von Stefan Muff, einem der Erfinder von Google Maps, gegründet wurde. Weitere Information zu Axon Ivy finden Sie unter: https://www.axonivy.com/



