Montag, 15. April 2019, 22.25 Uhr Erstausstrahlung



Lucica, 29, lebt mit ihren sechs Kindern im Alter von zwei bis 13 Jahren in einer Einzimmerwohnung in der Dortmunder Nordstadt. Die Kölner Filmemacherin Bettina Braun hat sie und ihre Kinder anderthalb Jahre lang begleitet. Doch als Dokumentaristin geriet sie mit der Zeit zunehmend in einen Zwiespalt von Geben und Nehmen. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Lucica und ihre Kinder" über den Alltag einer Familie in Not am Montag, 15. April 2019, um 22.25 Uhr in der Dokumentarfilmzeit.



Lucica stammt aus Rumänien. Als Arbeitsmigrantin hat sie in Frankreich und England gelebt, bevor sie vor fünf Jahren nach Deutschland kam. Fünf ihrer sechs Kinder hat sie nach und nach zu sich geholt, damit sie in Deutschland zur Schule gehen können. Auch ihr ältester Sohn, der zunächst noch bei den Großeltern in Rumänien lebte, konnte schließlich zu ihr kommen. Doch Lucicas Mann wurde in Deutschland straffällig und nach drei Jahren Haft nach Rumänien abgeschoben. Eine Einreise ist ihm für fünf Jahre nicht gestattet.



Lucica muss sich und ihre sechs Kinder nun allein versorgen. Das bedeutet für sie und die Kinder, sich täglich großen Herausforderungen zu stellen: Probleme mit dem Stromversorger und den Nachbarn, die Anforderungen der Schule und der Sprache. Auch das lang erwartete Wiedersehen mit Ehemann Daniel nach dessen Haftentlassung und Abschiebung in Rumänien zieht unerwartete Probleme nach sich. Ihre jüngste Tochter muss in Rumänien bleiben, weil das Geld für notwendige Papiere für die Rückreise fehlt, zu Hause in Dortmund wird Lucica der Strom abgestellt.



Die Kamera ist immer nah dabei, Regisseurin Bettina Braun wurde von der Beobachterin zu einer wichtigen Bezugsperson der Familie. Ein Prozess, mit dem sie sich als Dokumentaristin kritisch auseinandersetzen musste und den sie auch in ihrem Film thematisiert. Bettina Braun über ihren Film: "Die meisten meiner Filme handeln von Identität und Zugehörigkeit. Die Nähe zu meinen 'Protagonisten' prägt dabei meine Filme. Diesmal jedoch, mit Lucica, einer alleinerziehenden Mutter aus Rumänien als 'Hauptfigur', und mit der Armut, vor allem ihrer Kinder konfrontiert, wurde meine Position für mich zum Dilemma. Wo sind meine Grenzen als Mensch und als Filmemacherin? Es kommt zu Reibungen zwischen mir und der Mutter Lucica, die das Sprachrohr der Familie ist und in mir zunehmend eine Chance für die Verbesserung ihrer Lebenssituation sieht. Ich habe die Notwendigkeit empfunden, dieses 'Ringen miteinander' im Film transparent zu machen. (...) Der Filmschnitt war ein langer Prozess, um eine ausbalancierte Erzählposition zu finden, die meine Schwierigkeiten mit einbezieht, ohne eine über allem stehende Werteinstanz zu beanspruchen."



"Lucica und ihre Kinder" blickt sowohl in eine von großer ökonomischer Not geprägte Lebensrealität als auch in das bedingungslose Miteinander der Familie. Der Film wurde 2018 auf zahlreichen Festivals gezeigt und auf dem Film Festival Cologne mit dem Filmpreis NRW für den Besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.



Video-Stream und ein Interview mit der Filmemacherin: https://ly.zdf.de/FY53/



