++ Bullenmarkt an der Wall Street noch nicht vorbei ++ TNOTE zieht sich auf Unterstützungsbereich zurück ++ WTI wird über wichtigem Widerstand gehandelt ++ US500 Die positive Stimmung an den globalen Finanzmärkten ist nach wie vor vorhanden. Dies gilt insbesondere, wenn wir einen Blick auf den US-Aktienmarkt werfen. Nach dem jüngsten überzeugenden Datenpaket aus China sowie einigen vielversprechenden Bemerkungen im Zusammenhang mit dem anhaltenden Handelskonflikt stieg der S&P 500 (US500) weiter an und distanzierte sich von der Unterstützungszone um die 2.800 Punkte-Marke. ...

