Im Streit um Staatsbeihilfen für Zivilflugzeuge drohen die USA mit Strafzöllen. Doch aus drei Gründen hilft der ewige Konflikt am Ende weder Boeing noch Airbus, sondern deren Wettbewerbern in China und Russland.

Es muss ein Moment nach dem Geschmack des US-Präsidenten Donald Trump gewesen sein. "Die Sache wurde 14 Jahre verhandelt. Jetzt ist es Zeit für Action", kündigte Trumps Handelsbeauftragter Robert Lighthizer gestern Abend an. Und der 71-Jährige hatte auch gleich das passende Mittel bereit: Strafzölle für Europa im Wert von elf Milliarden Dollar.

"Die Sache" ist das Verfahren um staatliche Beihilfen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus. Der hat laut einem Urteil der Welthandelsorganisation WTO in Genf illegale Anschubfinanzierung beim Bau seiner Maschinen bekommen. Doch der Fall der Superlative ist nicht nur weit weniger eindeutig als Lighthizer und sein Dienstherr das gerne hätten. Das Verfahren ist ein aus der Zeit gefallener absurder Sandkastenzank, weil beide Seiten Dreck am Stecken haben.

Und so, wie der Fall abläuft, könnte er am Ende nicht zuletzt demjenigen schaden, den Trump eigentlich schützen will: dem amerikanischen Airbus-Rivalen Boeing. Dabei hat der vom Wert her größte Exporteur der USA wegen seiner fragwürdigen Neurungen beim Mittelstreckenflugzeug 737 Max ohnehin bereits die größten Probleme seiner gut hundertjährigen Geschichte.

Für den zusätzlichen Ärger sorgen drei Gründe:1. Grund: Boeing und USA drohen höhere Vergeltungszölle aus EuropaWas Lighthizer in seiner Mitteilung galant übergeht ist, dass nicht nur Airbus und Europa im Mai 2018 ein Verfahren vor der WTO verloren haben. Zwar gaben Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien dem Konzern Kredite zu niedrigeren Zinsen als am Markt. Und die musste Airbus nur zurückzahlen, wenn sich die Maschinen gut verkauften. Damit konnte Airbus aus Sicht der USA Boeing Aufträge abjagen, weil die Europäer schneller neue Flugzeugmodelle anbieten und diese zu niedrigeren Preisen anbieten konnten als ohne die Hilfen. Kein Wunder, dass Boeing-Chef Dennis Muilenberg damals frohlockte: "Das Urteil zeigt: Missachtung von Regeln wird nicht geduldet. Wirtschaftlicher Erfolg darf nur Leistung treiben und nicht marktverzerrende Handlungen."

Das trägt zumindest Züge der Scheinheiligkeit. Denn auch in den USA bekam Boeing reichlich staatliche Hilfen und kassierte für das System vor weniger als zwei Woche ebenfalls vor der WTO eine Niederlage für ihr Modell. Der US-Riese bekam nämlich von seinen Heimatstaaten Washington State, Kansas und South Carolina illegale Subventionen und Steuererleichterungen. Dazu half das US-Verteidigungsministerium dem Konzern bei Technologien, die Boeing nicht nur bei Waffen, sondern auch bei Passagierjets nutzen durfte. "Darum darf jetzt auch Europa Strafzölle erheben", sagt Scott Hamilton, Chef des Beratungsunternehmens Leeham aus Seattle, wo Boeing die meisten seiner Passagierjets ...

