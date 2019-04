Auf der INVEST in Stuttgart haben wir von aktienlust.tv natürlich auch mit Wall-Street-Legende Heiko Thieme gesprochen. Dramatischer als sonst appelliert er an die Zuschauer, sich von Bargeld zu verabschieden und in Aktien zu investieren. Und am besten sucht man sich da Unternehmen aus, die man kennt bzw. deren Geschäft man versteht. Am liebsten investiert Thieme selbst in Dividendenaktien. Vor allem in Zeiten von Nullzinsen sollte man einen Schwerpunkt auf Dividenden setzen. Doch auch Kursgewinne ...

