Floréal, Mauritius (ots/PRNewswire) - LUX Hospitality gibt die offizielle Eröffnung seines neuesten Resorts auf den Malediven, des LUX* North Male Atoll, bekannt. Das Resort bietet Reisenden eine intime, völlig neue Interpretation des ultimativen maledivischen Erlebnisses.



PENTHÄUSER IM PARADIES



Im wahrsten LUX*-Stil werden die Gäste mit dem herzlichsten Willkommensgruß durch maledivische Tänzerinnen und Tänzer in bunten Sarongs begrüßt. LUX* North Malé ist so konzipiert, dass die Gäste enorm viel Raum erhalten, in Unterkünften mit schlankem, unaufdringlichem Dekor in beruhigendem Weiß mit geschmackvollen Akzenten. Jede Villa ist außerordentlich geräumig, mit Bädern, die ebenso groß sind wie die Schlafzimmer, und mit Außenduschen. Die Gäste können ihre eigenen exklusiven Grillabende oder eine Feier zu einem besonderen Anlass auf ihrer eigenen Penthouse-Dachterrasse abhalten.



PRIVATER AUSBLICK AUF DIE SCHÖNSTEN LANDSCHAFTEN



Die Gäste können in weniger als einer halben Stunde um die äußere Schleife gehen. Hier auf dieser idyllischen Insel fühlen sich Villen wie private Welten in dieser aufregenden tropischen Umgebung an. Eine gut durchgeplante Architektur ermöglicht, dass man alle Fenster und Glastüren öffnen kann, um das Leben in der schönsten Natur zu genießen. Jede Dachterrasse verspricht eine andere Perspektive auf maledivische Panoramen. Die Gäste können von jeder Kante aus abspringen und schnorcheln gehen und ihre lange Checkliste von tropischen Fischen abhaken. Delphine, Stachelrochen und Schildkröten gehören zu den Lebewesen in diesem blühenden Riff, das von der Meeresbiologin vor Ort zum Leben erweckt wurde.



DYNAMISCHE ABENDESSEN, KONKURRENZLOSER SERVICE



Die Reisenden werden eingeladen, durch ein Resort zu schweben, das die Natur in ihrer reinsten Form feiert. Das Team von LUX* ist nie formell oder übereifrig, sondern bietet Service in einem einzigartigen Stil, der von einer unerschütterlichen Liebe zum Detail und dem Bemühen geprägt ist, den Gästen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Das Frühstück bietet eine verlockende Palette von Aromen und Küchen; Mittag- und Abendessen und alle Zwischenmahlzeiten sind à la Carte. Im Restaurant veranstalten kulinarische Experten Meisterkurse, bei denen sie ihr Wissen und die Geheimnisse rund um die ganz besonderen Zutaten teilen. Große und kleine peruanisch-argentinisch-japanische Köstlichkeiten kombinieren lateinamerikanische Aromen mit asiatischen Gewürzen. Am Beach Rouge akzentuieren Spritzer von Rot das lebendige Blau. Hier kann man die geselligeren Inselbewohner finden, essen, trinken und das Vitamin D von einer Liege aus aufnehmen ... es ist ein traumhafter Ort für lange faule Mittags- und Abendmahlzeiten unter den Sternen.



NATURBETONTE SPA-ZEIT



Im Spa-Bereich LUX* ME, der seinen eigenen Anlegesteg hat, findet man raumhohe Fenster und erstklassige Therapeuten. Es ist ein Ort der völligen Ruhe, an dem die Aussicht nur durch elegante, langflügelige Vögel unterbrochen wird, die über den Horizont gleiten. Blumengefüllte Gärten werden von Bäumen umrahmt, die sich wie in anmutigen Yoga-Bewegungen in die Länge strecken. Diejenigen, die ihren Luxus gern mit Freundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein geboten bekommen, seien versichert, dass dieses Resort sensibel mit der Umwelt umgeht und überall, wo es möglich ist, die Überzeugung vermittelt, dass sich das Leben am besten mit einem reinen Gewissen lebt. Es gibt keine Einweg-Plastik-Schocker oder Wegwerfbehälter - wir sind stattdessen stolz auf nachfüllbare Glaswasserflaschen und Keramikgeschirr der höchsten Qualität. Schauen Sie sich die umweltfreundlichen Modemarken in unserer Boutique an!



MIT DEM STROM SCHWIMMEN



Spielerisch, aber anspruchsvoll, fröhlich, aber selbstsicher. Stellen sie sich auf das Paddelbrett, wenn Sie Lust darauf haben, oder schlürfen Sie Cocktails auf einer versteckten Sandbank beim Sonnenuntergang. Paddeln Sie rund um die Insel, um ICI zu finden und sich dort ein exotisches hausgemachtes Eis zu gönnen. Oder chartern Sie eine Superyacht und lassen Sie den Kapitän Turtle Point ansteuern, ein Schutzgebiet für Meereslebewesen. Jeder Moment hier zählt.



Die Preise beginnen ab 911 EUR pro Doppelzimmer für ein Doppelzimmer in einer Villa pro Nacht mit Frühstück (ohne Steuern, Servicegebühren und Transfers). Weitere Informationen finden Sie unter www.luxnorthmaleatoll.com



Kontaktdaten unseres Reservierungsbüros: Herr Delarne Cramer - stay@luxnorthmale.com



Pressekontakt: Für weitere Informationen oder bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Mona Sedghi Cluster PR and Communications Manager Mona.Sedghi@luxmaldivesresort.com M (960) 7303623 T (960) 6680901 F (960) 6680902.