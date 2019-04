BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den lange erwarteten Gesetzentwurf für die vom Verfassungsgericht geforderte Reform der Grundsteuer vorgelegt. Er soll nach Angaben des Finanzministeriums noch im April vom Kabinett verabschiedet und bis Jahresende von Bundestag und Bundesrat gebillligt werden.

Das Modell orientiere sich an der tatsächlichen Wertentwicklung der Grundstücke, sagte Scholz zu Journalisten in Berlin. Das bisherige Aufkommen von jährlich rund 14 Milliarden Euro solle dabei erhalten bleiben. "Wir wollen, dass die Grundsteuer weiter die wichtige Einnahmequelle für die Kommunen bleibt, die sie heute ist", erklärte Scholz. "Es ist ein gutes Gesetz, das sich in der Tradition des bisherigen Gesetzes bewegt, viel einfacher sein wird als bisher und vollständig digitalisierbar sein wird."

Für Wohngrundstücke, Häuser und Gewerbebetriebe soll die Bemessungsgrundlage nach den Plänen in der Regel in einem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt werden ("Grundsteuer B"). Bei Wohngrundstücken orientiert sich der Ertragswert demnach maßgeblich an der pauschalierten Nettokaltmiete pro Quadratmeter, basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes aus dem Mikrozensus. Ob die Immobilie vermietet ist oder selbst genutzt wird, soll keine Rolle spielen. Zusätzlich sollen nach Art des Grundstücks gestaffelte Bewirtschaftungskosten abgezogen werden können. Die Lage der Immobilie soll über den Bodenrichtwert in die Berechnung eingehen.

Immobilienbesitzer sollen fünf Daten angeben müssen: neben der Immobilienart das Alter des Gebäudes, die Wohnflächen sowie die Mietniveaustufe und den Bodenrichtwert. Für Immobilien des sozialen Wohnungsbaus, kommunale sowie gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften soll unter bestimmten Voraussetzungen ein Abschlag auf die Messzahl vorgenommen werden, um das Wohnen bezahlbar zu halten.

Grundsteuer ab 2025 nach neuen Werten

Der ermittelte Betrag wird dann nach den Plänen in einem zweiten Schritt mit einer einheitlichen Steuermesszahl von 0,00034 multipliziert. Auf den sich daraus ergebenden Steuermessbetrag wird in der Folge der jeweilige kommunale Hebesatz angewendet. Scholz zeigte sich sicher, dass die Hebesätze in attraktiven Großstädten deutlich gesenkt würden, um ein stabiles Aufkommen zu erreichen. Dies sei zugesagt worden. "Dass es nicht zu einer Steuererhöhung durch die neue Grundsteuer kommt, ist ganz wichtig", betonte der Finanzminister.

Sein Modell basiert nach Angaben des Ministeriums auf gemeinsamen Eckpunkten, die mit den Ländern formuliert wurden. Die Neubewertung soll demnach erstmals zum Stichtag 1. Januar 2022 erfolgen. Auf Grundlage dieser neuen Werte soll dann die Grundsteuer ab 2025 festgesetzt werden. Alle sieben Jahre wird die Bewertung den Plänen zufolge aktualisiert.

Der Gesetzentwurf enthält auch Regelungen für gewerblich genutzte Grundstücke im Rahmen der Grundsteuer B. Laut Scholz soll sich die Grundsteuer für diese in der Regel an der tatsächlich vereinbarten Miete oder an der üblichen Miete orientieren - insbesondere bei selbstgenutzten Geschäftsgrundstücken. Um Bodenspekulationen entgegenzuwirken, sollen die Kommunen zudem einen erhöhten Hebesatz für unbebaute baureife Grundstücke festlegen können ("Grundsteuer C"). Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ("Grundsteuer A") soll es bei einem Ertragswertverfahren bleiben, das jedoch typisiert wird.

Scholz hatte Anfang Februar nach Gesprächen mit den Ländern Eckpunkte für die vom Verfassungsgericht bis Ende 2019 angeordnete Reform der Grundsteuer vorgestellt. Bei einem weiteren Treffen Mitte März waren dazu Vereinfachungen verabredet worden. Bayern hat allerdings bereits angekündigt, ein eigenes Ländergesetz machen zu wollen. Das von Scholz geplante wertabhängige Modell ist auch in der Unions-Bundestagsfraktion umstritten. Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) hat sich dafür stark gemacht, eine Öffnungsklausel für die Länder zu verankern. Angesichts der Kritik werden noch Änderungen im parlamentarischen Verfahren erwartet.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 09, 2019 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.