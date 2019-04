Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Boomende Baubranche mit Safelift in sicheren Händen: Modernes Spreizen-System für komplexe und außergewöhnliche Projekte(press1) - München, 09. April 2019 - Die Baubranche in Deutschland boomtwie nie: Laut Statista [1] lag die Bruttowertschöpfung des Baugewerbes2017 bei 145 Milliarden Euro, das entspricht einem Anteil von knapp 5Prozent an der Bruttowertschöpfung in Deutschland. Für viele dieserBauprojekte werden häufig spezielle Hebe- und Transportmittel benötigt. DieSafelift GmbH [2], kompetenter Vermieter von Hebe- und Transportgerätenmit Sitz in Bochum, bietet neben einem umfassenden Gerätesortiment auchmodulare Spreizen-Systeme als optimale Lösung für schwere undaußergewöhnliche Lastformen."Gerade bei komplexen Bauvorhaben kommt es häufig vor, dass keinepassenden Geräte zur Verfügung stehen, um schwere Lasten sicher zu hebenund zu senken. Das modulare Spreizen-System stellt dabei durch dieindividuelle Spannweiten-Anpassung meist eine technisch optimale Lösungdar - mit dem System kann jeder Gegenstand problemlos und sicher bewegtwerden. Mit Safelift gewinnen die Unternehmen dazu noch einenzuverlässigen Partner, der ihnen für das Bauvorhaben auch die idealefinanzielle Lösung bietet: einfach und sicher Mieten", erklärt MatthiasKnittel, Geschäftsführer und Gründer von Safelift.Modulares Spreizen-SystemBei Vorhaben mit schweren und außergewöhnlichen Lastformen, wird häufigdas modulare Spreizen-System verwendet. Die individuelleAnpassungsmöglichkeit des Hebegeräts macht es zu einer idealen Lösung imBaugewerbe.Im Rahmen des Abbaus und der Modernisierungsmaßnahmen der ZecheWesterholt, wurde die alte Kohlebandbrücke, die bis 1999 aktiv war,demontiert. Hierfür vertraute die Kranfirma Wasel aus Duisburg aufSafelift und mietete zwei Spreizen des Typs 70 mit einer Länge von 8Metern und vier Rundschlingen mit einer Tragfähigkeit von 25t und einerArbeitslänge von 12 Meter. Diese wurden an zwei Kränen angeschlagen. Umdie Stahlträger abbrennen zu können, musste die Brücke mit Hilfe derSpreizen gesichert werden. Im Anschluss erfolgte das Anheben, Drehen undAbsenken der Brücke zur späteren Entsorgung. Mit Fingerspitzengefühl undklaren Abstimmungen zwischen den beiden Kranführern sowie densicherheitsgeprüften Spreizen von Safelift konnte das Projekt erfolgreichund ohne Komplikationen durchgeführt werden.Die technischen Daten zum modularen Spreizen-System finden Sie hier:https://www.safelift.eu/mietsortiment/modulare-spreizensysteme/modulare-spreizen-systeme/4-Punkt-Spreizen-System - ein Luxus-Katamaran hebt abMit dem 4-Punkt-Spreizen-System können Lasten an vier Punkten derrechteckigen oder quadratischen Konstruktion befestigt werden. Die Längender beiden Seiten lassen sich durch Passstücke an den zu bewegendenGegenstand anpassen.Wie flexibel die Einsatzbereiche des Gerätes sein können, zeigt auch dasBeispiel zur boot Düsseldorf, der weltweit größten Boots- undWassersportmesse. Mit dem 4-Punkt-Spreizen-System von Safelift wurde einknapp 1 Million Euro teurer Luxus-Katamaran erfolgreich aus dem Rheingehoben. Das aus einer französischen Werft stammende, rund neun Meterbreite und 16 Meter lange Modell "Lagoon 52" mit einer Masthöhe von 27Metern ist ein beliebtes Ausstellungsstück auf der Messe. Um den Luxus-Katamaran nach Ende der Messe wieder in den Rhein zu heben, kam ebenfallsdas 4-Punkt-Spreizen-System Typ 110 mit den Maßen 8.0 x 6.0 Meter vonSafelift zum Einsatz.Die technischen Daten zum 4-Punkt-Spreizen-System finden Sie hier:https://www.safelift.eu/mietsortiment/modulare-spreizensysteme/4-punkt-spreizen-systeme/Safelift wurde 2017 gegründet und bietet ein umfassendes Sortiment anTransportmitteln wie Kettenzüge, Seilwinden, Seilzüge, Hydraulikzylinderund Hubgerüste zur Vermietung an. Der Experte für anspruchsvolleBauvorhaben vereint mehr als 27 Jahre Erfahrung im Bereich Hub- undHebeprojekte. Safelift berät seine Kunden umfassend bei der Wahl desrichtigen Geräts und unterstützt direkt bei der Durchführung vor Ort.Weitere Informationen zu den modernen Spreizen-Systemen von Safeliftfinden Sie hier: https://www.safelift.eu/mietsortiment/modulare-spreizensysteme/modulare-spreizen-systeme/Über SafeliftSafelift ist ein kompetenter Partner und Berater für die Vermietung vonHebe- und Transportgeräten. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet. DerHauptsitz ist in Bochum. Safelift vereint 27 Jahre Erfahrung im Bereichvon Hub- und Hebeprojekten und sorgt mit dem richtigen Miet-Equipment fürdie optimale Lösung von komplexen Bauvorhaben und -anforderungen. ZumMietsortiment gehören unter anderem Kettenzüge, Seilwinden, Seilzüge,modulare Spreizensysteme, Transportgeräte, Personentransporte, Portalkräneund Traversen. Die Geräte entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards -jede Gerätekontrolle und jeder Sicherheitstest wird lückenlos dokumentiertund Mietgeräte mit schriftlichem Prüfbericht an Kunden geliefert.Weitere Informationen: https://www.safelift.euPressekontakteloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth / Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:safelift@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2019 10:00 ET (14:00 GMT)