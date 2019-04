Dank Migration wächst der Markt für Auslandsüberweisungen beständig - doch noch stärker nimmt die Konkurrenz für den Marktführer Western Union zu. Was das für Kunden bedeutet und wo Vorsicht geboten ist.

So gut wie jeder Bankkunde kennt dieses Ärgernis: Sei es eine Überweisung ins Ausland, die Kreditkartenrechnung nach der Urlaubsreise oder das Geldabheben in einer fremden Währung: Immer fallen Gebühren an. Und oft ist nicht mal auf den ersten Blick ersichtlich, wie viel Verbraucher draufzahlen und wofür.

Start-ups wie Transferwise wollen das ändern - zum eigenen Vorteil, aber auch zu dem der Kunden. Das 2011 gegründete Unternehmen aus London macht in Kampagnen immer wieder auf hohe Gebühren und versteckte Kosten bei Auslandsüberweisungen aufmerksam. Transferwise verspricht sich davon Wettbewerbsvorteile in einem stetig wachsenden Markt und fordert als eines von etlichen neu gegründeten, auf Geldtransfers spezialisierten Finanzdienstleistern (Fintechs) die großen Namen der Branche rund um Marktführer Western Union heraus.

Auslandsüberweisungen sind ein Milliardengeschäft. 15,5 Milliarden Euro zwacken die Anbieter nach Berechnungen der Weltbank pro Jahr an Gebühren ab, im Durchschnitt sieben Prozent pro Auslandsüberweisung. Allein private Geldtransfers ausländischer Arbeitnehmer in ihr Herkunftsland, sogenannte Heimatüberweisungen, sind laut Weltbank auf mittlerweile mehr als 500 Milliarden Euro im Jahr 2018 gestiegen.

Der Ökonom Pedro Morazán vom auf Entwicklungspolitik spezialisierten Südwind-Institut sagt: "75 Prozent der Überweisungen werden von den drei größten Anbietern kontrolliert." Das sind Moneygram, Ria und Western Union. Allein der Marktführer aus Denver ...

