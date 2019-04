Weil die Aufnahme von Krediten für die griechische Regierung mittlerweile günstiger ist als die IWF-Kredite, plant sie eine Tilgung und Umschuldung.

Griechenland will in den kommenden Wochen einen großen Teil seiner Schulden an den Internationalen Währungsfonds (IWF) frühzeitig tilgen. Dies kündigte am Dienstag der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos mit. "Die Schulden an den IWF sind zu teuer. Knapp über fünf Prozent und wir können uns jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...