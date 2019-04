Bonn (ots) -



Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" konnte für die betroffenen Menschen des Zyklon Idai über acht Millionen Euro Spenden sammeln. "Die Anteilnahme am Schicksal der vom Zyklon Betroffenen und die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung waren vom ersten Moment an hoch. Wir sind sehr dankbar, dass die Hilfsorganisationen in unserem Bündnis mit dem Geld bereits jetzt viele notleidende Menschen erreichen konnten", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft".



Mit den Spendengeldern werden umfangreiche Nothilfemaßnahmen in Mosambik, Simbabwe und Malawi finanziert. Dass dort jede Spende auch weiterhin benötigt wird, berichtet Leo Frey, Mitarbeiter von "Aktion Deutschland Hilft", nach seiner Rückkehr aus Mosambik: "Während vieles in Beira aufgeräumt erscheint, sieht es in den Slums der Großstadt noch genauso dramatisch aus wie am Tag nach dem Zyklon. Die kleinen Häuser der Menschen sind durch den Zyklon komplett zerstört. Zum Schutz in der Nacht stellen sie herumliegende Wackersteine aufeinander und decken sie mit einer Platte ab. In diesen Trümmern versuchen die Menschen irgendwie in einen normalen Alltag zurückzukehren und ihrer Arbeit nachzugehen," so Frey. Die Bündnisorganisation Handicap International hilft den Menschen in den Slums, indem sie unter anderem Trümmer der Häuser beseitigt und Bäume von den Straßen räumt, damit weitere Hilfsmaßnahmen zu ihnen gelangen können.



Der Bedarf an medizinischer Hilfe und der Vorbeugung von Krankheiten steigt weiter. So entsenden die Johanniter, die bereits mit einem medizinischen Team aus Deutschland Hilfe leisten, im Auftrag der mosambikanischen Regierung weitere Helfer nach Mosambik, um die Hilfsmaßnahmen auszuweiten. Die Organisation verteilt unter anderem Medikamente zur Behandlung von Malaria und Cholera.



Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.



"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter dem gemeinsamen Spendenkonto 10 20 30 bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem Deutschen Spendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de



