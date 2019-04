Berlin (ots) - Die verkehrspolitische Sprecherin der FDP, Daniela Kluckert, fordert stärkere Investitionen vom Bund für den Ausbau der Radwege in Deutschland.



"Das, was da im Moment pro Jahr zur Verfügung gestellt wird, das reicht für 50 Kilometer in ganz Deutschland. Hier muss der Bund deutlich mehr investieren", sagte Kluckert am Dienstag im ARD-Mittagsmagazin. Kluckert plädierte dafür, Fahrradfahrer und Autofahrer nicht gegeneinander auszuspielen. Stattdessen müsse man "auch den Fahrradfahrern ihren Platz auf der Straße einräumen", so Kluckert. Hintergrund ist der heute veröffentlichte "Fahrradklima-Test" des Deutschen Fahrradclubs. Demnach fühlen sich Radfahrer auf deutschen Straßen immer unsicherer - vor allem in großen Städten.



Eines der großen Probleme seien abbiegende LKW. Kluckert fordert daher verpflichtende Abbiegeassistenten für größere LKW. "Es muss Standard werden, dass diese Abbiegeassistenten eingeführt werden."



