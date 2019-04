Zurück in die Zukunft: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer inszeniert sich als Konservative mit der Extraportion Gestern. Was die Funktionäre bejubeln, könnte ihre Wahlchancen allerdings deutlich mindern.

Angela Merkel verfolgte in ihrer Amtszeit fast immer die gleiche Strategie: Für sie zählte nicht, was bei den Parteifunktionären gut ankam, sondern bei den Wählern. Ihr Kanzlerinnen-Kalkül: Die Funktionäre mögen zwar aufmucken, wenn ich den Mindestlohn abnicke, den Ausstieg aus der Atomkraft beschließe oder mal eben die Wehrpflicht abschaffe. Aber sie wählen am Ende eh CDU. Deshalb kümmere ich mich lieber um jene Millionen Wähler, die weitgehend ideologiefrei sind - und deshalb für pragmatische Lösungen zugänglich.

Für diesen Politikstil ist Merkel viel kritisiert worden, ihr wurden unter anderem Beliebigkeit und die Entkernung der CDU vorgeworfen. Allerdings ist die Kanzlerin damit alles in allem gut gefahren. Zwar reichten die Wahlergebnisse der CDU in ihrer Ära zumeist nicht mehr an die Zeiten von Konrad Adenauer und Helmut Kohl heran. Und mit der AfD ist eine neue Partei am rechten Rand entstanden, von der niemand weiß, ob sie auch wieder verschwindet. Aber im Vergleich zur dauersiechenden SPD und vielen um ihre Existenz kämpfenden früheren Volksparteien in Europa stehen die Christdemokraten noch immer ordentlich da.

Das könnte sich allerdings bald ändern. Und zwar ausgerechnet durch Merkels Wunsch-Nachfolgerin. Die inzwischen auch nicht mehr ganz so frische ...

