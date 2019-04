Generali will vier Millionen Lebensversicherungen an den Abwickler Viridium verkaufen. Trotz Warnungen von Verbraucherschützern hat die Finanzaufsicht keine Einwände.

Die Finanzaufsicht Bafin hat keine Einwände gegen den Verkauf von vier Millionen Lebensversicherungsverträgen der Generali in Deutschland an den Abwickler Viridium. Die Aufsicht habe sich davon überzeugt, dass im Falle des geplanten Erwerbs der Generali Lebensversicherung AG durch die Viridium Gruppe die Belange der Versicherten ausreichend gewahrt seien, teilte die Behörde am Dienstag ...

