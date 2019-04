Aktien der Allianz AG +0,39% sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit fast 17 Jahren geklettert. Bei 207,30 Euro markierten sie den höchsten Kurs seit Sommer 2002. Zuletzt verteuerten sie sich noch um ein halbes Prozent auf 206,40 Euro und gehörten damit in schwächerem Umfeld zu den besten Werten im Dax. In der vergangenen Woche hatten sich die Papiere des Versicherers oberhalb von 200 Euro festgesetzt.Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...