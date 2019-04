Finanzblogger Lars Wrobbel erzielt mit P2P-Privatkrediten eine durchschnittliche Rendite von 10 % pro Jahr auf sein Investment. Finanztrends-Autor Bernd Heim führte auf der Invest Stuttgart 2019 ein Interview mit dem P2P-Experten, um mehr über diese interessante Anlagestrategie zu erfahren.

Was sind überhaupt P2P-Kredite? Wie funktioniert das in der Praxis? Wie und wo kann ich mich als Investor an diesem Anlagemodell beteiligen? Welche Risiken birgt das Geschäft? Was sollte ich beachten? Sind ... (Finanztrends.TV)

Den vollständigen Artikel lesen ...