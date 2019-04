Am Dienstag hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.850,57 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Beiersdorf mit deutlichen Kursgewinnen entgegen dem Trend im Plus, gefolgt von RWE und von Papieren der Allianz. Die Anteilsscheine von SAP standen kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von über drei Prozent am Ende der Liste, gefolgt von Merck und von Henkel, wobei die Henkel-Aktie ex Dividende gehandelt wird. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1273 US-Dollar (+0,11 Prozent).