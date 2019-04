Der USD/CAD stieg während der US-Sitzung über 40 Pips und erholte sich in der Spitze auf 1,3330. Ein plötzlicher Schwächeanfall beim Ölpreis belastete den Loonie und half dem USD/CAD wieder auf die Beine, der zuvor mit 1,3284 so günstig war wie zuletzt vor knapp drei Wochen. Der Ölpreis WTI verlor an Momentum, nachdem der russische Präsident Wladimir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...