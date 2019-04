Klein - aber mit Esprit: Nebenwerte stehen bei vielen Anlegern nicht im Anlagefokus. Doch schaut man genau hin, liegt dort nachhaltig Potenzial, gerade in Europa.Bei Anlegern haben es Small und Mid Caps, in Deutschland auch Nebenwerte genannt, nicht so leicht. Die Aktienfonds, welche in die kleineren börsennotierten Unternehmen investieren, werden oftmals mit Skepsis betrachtet oder erhalten wenig Beachtung. Als Gründe werden die höheren Kursschwankungen, die niedrigere Liquidität und das größere Verlustrisiko angegeben. Sicher - gegenüber Börsenschwergewichten, den Blue Chips, könnte man diese Vorbehalte einwenden. Doch vermeintlich höhere Risiken lösen sich mit dem Kriterium der Langfristigkeit wieder auf: Der Markt unterschätzt das Potenzial, welches kleine innovative Unternehmen durch das sukzessive Wachstum mitbringen. Auf längere Sicht könnten diese wesentlich größer werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...