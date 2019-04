Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag zugelegt. Ein am Vormittag markiertes Allzeithoch von 9'628 Punkten konnte der Leitindex SMI bis Börsenschluss aber nicht ganz halten. Nachdem eine erhöhte italienische Defizitprognose die Anleger am Nachmittag an die europäische Schuldenkrise erinnerte, bröckelten die Gewinne teilweise ab. Profitiert hatte der Leitindex zuvor vom Interesse der Investoren an der Abspaltung der Novartis-Augenheilmittelsparte Alcon. Die neue Aktie ist direkt im SMI vertreten und verdrängt dort Julius Bär.

Belastend wirkten sich am Berichtstag auch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump aus, auf europäische Waren Zölle zu verhängen sowie der anstehende Brexit. Klarheit könnte diesbezüglich der EU-Gipfel am Mittwoch bringen. Die EU will Diplomaten zufolge Grossbritannien einen weiteren Aufschub gewähren, gerade aus Frankreich gibt es diesbezüglich aber auch kritische Stimmen. Am Mittwoch steht schliesslich noch die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,37 Prozent höher bei 9'582,22 Punkten; das neue Jahreshoch liegt bei 9'628,60. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann um 0,05 Prozent auf 1'475,27 ...

