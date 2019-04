Die sechs größten, börsennotierten Wohnimmobilien-Gesellschaften in Deutschland kommen zusammen auf einen Bestand von fast einer Million Wohnungen. Vonovia führt 2018 bei den Mieteinnahmen. Insgesamt gibt es laut den Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) aus dem Jahr 2017 in Deutschland knapp 42 Millionen Wohnungen. Zurzeit sind knapp eine Million Wohnungen in der Hand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...