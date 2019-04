Beim Verkauf der irischen Depfa-Bank zeichnet sich ein zweiter Anlauf ab. Es stehen offenbar eine Reihe von Interessenten für den Kauf bereit.

Die staatliche Abwicklungsgesellschaft der ehemaligen Hypo Real Estate (HRE) will im nächsten Jahr einen Käufer für die irische Depfa suchen. "Wir haben eine ausreichende Zahl von Interessenten", sagte der Finanzvorstand der FMS Wertmanagement (FMSW), Christoph Müller, am Dienstag in München. "Wir wollen den Versuch starten und die Depfa 2020 noch einmal ins Schaufenster stellen."

Für die möglichen Käufer stehe inzwischen weniger die Banklizenz der Depfa in der EU nach dem Brexit im Vordergrund, sie hätten eher strategische Pläne mit der Depfa.

Der HRE-Nachfolger pbb hatte die Depfa 2013 schon einmal zu verkaufen versucht, der Bund hatte sich damals aber entscheiden, sie für 323 Millionen Euro in die Hände der "Bad Bank" FMSW zu geben. Seither ist ihr Bestand um zwei Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...