Gerade in ländlichen oder dünn besiedelten Gebieten könnten Drohnen zu einer effizienteren Alternative zum Zustellfahrzeug aufsteigen. In Australien liefert Google-Mutter Alphabet nun regulär Waren per Drohne aus.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet liefert nach jahrelangen Tests nun regulär Waren per Drohne in Australien aus. Zunächst sei das Angebot für entsprechend zugängliche Häuser im Norden der Hauptstadt Canberra verfügbar, kündigte das Tochterunternehmen Wing am Dienstag ...

