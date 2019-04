Potsdam (ots) - Ein "Aktionsbündnis Brandenburg" stellt zum Wahljahr eine Kampagne gegen die AfD vor. Mit 1000 Trillerpfeifen und bekritzelten Bierdeckeln in Geschenkkartons, die der Steuerzahler bezahlt hat, wollen Anhänger der CDU, SPD, Linken und Grünen gemeinsam die Landtagswahl beeinflussen.



Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, und stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende, Thomas Jung, meint dazu:



"Wenn der bunten Einheitspartei aus SPD, Linken, CDU und Grünen im Landtag sonst nichts einfällt, als mit Trillerpfeifen und bekritzelten Bierdeckeln gegen die sachlichen Argumente der AfD anzugehen, ist es wirklich traurig. Das viele Steuergeld hätte man besser in die Bildung stecken sollen, statt in hetzerische Aktionen mit lächerlichen Care-Paketen für politisch Unterbelichtete."



