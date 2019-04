Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek nach einem Zukauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die Übernahme des US-Unternehmens Redshift Rendering Technologies zu einem nicht genannten Preis markiere eine deutliche Änderung in der Strategie des Bausoftware-Herstellers für sein Medien- und Unterhaltungssegment, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor einigen Jahren habe noch ein Verkauf dieses Bereichs als denkbar gegolten. Einen deutlichen finanziellen Einfluss habe die Akquisition kurzfristig aber nicht./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

