TOKIO (IT-Times) - Die japanische Investmentgesellschaft Softbank Group investiert in einer vom Vision Fund geleitete Finanzierungsrunde in die Reiseaktivitäten-Plattform Klook. Die Reise-Services Plattform Klook hat in einer Serie D - Investmentrunde, die vom Vison Fund geleitet wurde, von Investoren...

Den vollständigen Artikel lesen ...