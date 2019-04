Die zertifizierungsfähige Bodenkontrollstation (Certifiable Ground Control Station, CGCS) von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. wurde am 12. März zur Steuerung des gesamten Fluges eines MQ-9B SkyGuardian inklusive Start und Landung eingesetzt. Dies ist das erste Mal, dass das CGCS zur Steuerung eines kompletten End-to-End-Fluges eines ferngesteuerten Flugzeugs (Remotely Piloted Aircraft, RPA) eingesetzt wird.

"Controlling takeoff and landing was the last step in a progression of flight milestones for the CGCS," said David R. Alexander, president, GA-ASI. "Our vision is that MQ-9B will be the first RPA certified to fly in national and international airspace. To achieve that goal, our GCS needs to be type-certified, as well. Completing an end-to-end flight was an important step in achieving that ultimate goal." (Photo: Business Wire)