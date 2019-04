Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts001/10.04.2019/04:20) - Im 10. Geschäftsjahr steigert TICKETINO den Umsatz um 12 % sowie den EBITA um 26 % und knüpft an die Erfolgsgeschichte der Vorjahre an. Noch mehr Kunden mit höheren Ticketvolumen haben sich für den preisgünstigen und selbstbedienbaren Ticketing-Anbieter entschieden und profitieren von der einfachen, transparenten und powervollen Ticketvertriebslösung. Das innovative Webunternehmen TICKETINO wurde 2008 gegründet und entwickelte sich innert kürzester Frist zum Gamechanger des Ticketing-Business. Anders als bei herkömmlichen Anbietern konnten auf der neuartigen Plattform Veranstaltungen innert Minutenfrist aufgeschaltet und der Vorverkauf per Mausklick aktiviert werden. Aufwendige Verträge und intensive Abklärungen betreffend anfallenden Kosten gehörten dank der transparenten All-Inclusive-Ticketing-Gebühr der Vergangenheit an. Rückblick auf eine 10-jährige Erfolgsgeschichte Die Vision bei Unternehmensgründung war es, Veranstaltern die denkbar kostengünstigste und einfachste Ticketvertriebsplattform zu bieten. Dementsprechend beschränkte sich das Leistungsspektrum zu Beginn auf die Kernleistung des Ticketvertriebs - und das zum absoluten Tiefstpreis. Laufend gesteigerte Effizienz und fortschreitende Innovationen ermöglichten jedoch den laufenden Ausbau des Serviceniveaus bei gleichbleibenden Gebührenstrukturen. 2017 konnten in gewissen Ticketkategorien gar Preissenkungen realisiert werden. 10 Jahre nach Geschäftsgründung ist TICKETINO längst zum drittgrössten Ticketvermarktungsunternehmen der Schweiz herangewachsen und bietet für Veranstaltungen jeder Grössenordnung ein Leistungspaket an, das keinen Konkurrenzvergleich zu scheuen braucht. Diese Tatsache blieb im Eventgeschäft nicht unbemerkt und daher wechselten im vergangenen Jahr vermehrt Veranstalter mit höherem Ticketvolumen zu TICKETINO. Franz G. Wyss, CEO und Co Founder von TICKETINO: "Unser disruptives Geschäftsmodell bewährt sich! Die TICKETINO-Lösung wurde in den letzten Jahren so optimiert, dass auch Veranstalter aus dem High-End-Markt auf den Geschmack kommen und von weit günstigeren Konditionen profitieren wollen." Das Jahr 2018 - Technische Innovationen im Fokus Das 10. Geschäftsjahr war, wie die Vorjahre, von Innovationen geprägt. Mit der Fertigstellung der Scan App 2.0, welche Veranstalter einfach und kostenlos auf ihr Smartphone oder Tablet installieren können, wurde die Einlasskontrolle für Veranstalter noch einfacher und benutzerfreundlicher gestaltet. Per QR Code können nun unbegrenzt viele Geräte zum Scannen der Tickets hinzugefügt werden und dank Mobilfunknetz erfolgt die Synchronisation der Scans in Echtzeit mit dem TICKETINO-System. Veranstalter haben somit stets die Kontrolle über ihre aktuellen Besucherzahlen. Ebenfalls konnte der gesamte Ticketvertrieb auf den brandneuen TICKETINO-Shop 3.0 umgelagert werden. Die selbstentwickelte Vertriebsplattform wurde Mitte Jahr auf eine Cloud Lösung von Cyberlink migriert. Die Daten auf der skalierbaren Cloud bleiben in der Schweiz. Veranstalter profitieren von erhöhter Stabilität und Sicherheit. Bei Events mit hohem Transaktionsaufkommen können neu weitere Prozessoren dazugeschaltet werden, was die Performance positiv beeinflusst und das Vertriebssystem fit für Grossveranstaltungen macht. Ticketkäufer kommen durch die Umstellung in den Genuss von einem noch fliessenderem Bestellablauf und profitieren von einer weiter verbesserten Benutzerführung. Serviceniveau wird laufend ausgebaut TICKETINO hat zudem erheblich in die Eventvermarktung investiert, die Marketingabteilung hat neue Kanäle erschlossen und Vermarktungsformate entwickelt, welche den Kunden zu unschlagbaren Konditionen zur Verfügung gestellt werden. Im Vergleich zu herkömmlicher Werbung erreichen Veranstalter ihre Ticketkäufer so mit minimalem Streuverlust und erreichen maximale Verkaufserfolge pro investierten Werbefranken. All die Innovationen und das Wachstum wirkten sich auch auf die Organisationsstruktur der Firma aus. Personell wurde das Team mit Spezialisten/innen aus dem Event- und Ticketing-Markt weiterentwickelt, welche die Bedürfnisse der Eventbranche kennen und den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Auch im kommenden Jahr sind Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich geplant. Vor allem das Exportgeschäft soll dabei erheblich ausgebaut und der Umsatz in Deutschland, über ein Netzwerk von Partnern, gar vervielfacht werden. (Ende) Aussender: TICKETINO Ansprechpartner: Michael Marti Tel.: +41 43 500 40 96 E-Mail: marketing@ticketino.com Website: www.ticketino.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190410001

