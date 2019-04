"Mittelbayerische Zeitung" zu Rechte im EU-Parlament:

"Während sich in der Flüchtlingsfrage der gemeinsame Nenner durch totale Abschottung nach außen aufrechterhalten ließe, führt ein europäischer Zusammenschluss von Ultranationalisten bei allen anderen Themen ganz schnell in die Sackgasse. Übersteigerter nationaler Egoismus und europäisches Zusammengehen schließen sich nun einmal aus. Solange Deutschland und Italien sich im gleichen Währungsraum bewegen, ist allerdings spätestens bei der Verschuldungsfrage Schluss mit der neu erblühten Freundschaft. Denn die Wähler der AfD in Deutschland wollen keinesfalls die Zeche zahlen, wenn der Euro aufgrund von Salvinis Wahlgeschenken Schaden nimmt."/be/DP/he

AXC0019 2019-04-10/05:35