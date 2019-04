"Volksstimme" zum Sondergipfel der EU:

"Es war nichts mit dem 29. März und wird nichts mit dem 12. April - der Austritt Großbritanniens aus der EU zieht sich weiter hin. Vorausgesetzt, der heutige EU-Gipfel stimmt der von Ratspräsident Donald Tusk mit Rückhalt von Kanzlerin Angela Merkel offerierten flexiblen Fristverlängerung zu. Das wäre der weitere Fahrplan: Die EU würde die Briten das Europaparlament mitwählen lassen, sie dürften vorerst wieder einen Kommissar stellen. Es wäre gewiss paradox, wenn die Vertreter des Vereinigten Königreichs somit beim nächsten EU-Etat mitreden könnten. Aber am Brexit ist alles irgendwie verrückt. Das gelockerte Brexit-Korsett soll der politischen Klasse in Großbritannien den nötigen Freiraum geben, um die wochenlange Anarchie durch ein erkennbares Konzept abzulösen. Damit hätten Premierministerin Theresa May und Labour-Chef Jeremy Corbyn bei ihren bislang fruchtlosen Gesprächen endlich ein echtes Ziel."/be/DP/he

AXC0024 2019-04-10/05:36