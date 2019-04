Vor der ersten Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung pocht die SPD auf deutlich stärkere Anstrengungen für Klimaschutz als bisher. "Wir müssen uns stärker als in der Vergangenheit für den Klima- und Umweltschutz einsetzen", sagte die Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Barley und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagten den Schülern der "Fridays for Future"-Bewegung, die am Montag ihre Klimaschutz-Forderungen präsentiert hatten, Unterstützung zu.

Barley sagte, die Aktionen der Bewegung gäben der SPD-Umweltministerin Svenja Schulze Rückenwind. "Nun sind andere Ressorts in der Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen." Zu konkreten Maßnahmen solle unter anderem eine stärkere Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel gehören.

Klingbeil sagte der dpa: "Es reicht nicht, die jungen Leute für ihr Engagement zu loben." Er betonte: "Wir wollen die Hand ausstrecken und gemeinsam mit ihnen an einer klimafreundlichen Zukunft arbeiten." Deutschland müsse einen verbindlichen und klaren Plan zur Reduzierung der Treibhausgase und zur Stärkung des Klimas vorlegen.

Schüler der "Fridays for Future"-Bewegung hatten unter anderem gefordert, ein Viertel der deutschen Kohlekraftwerke noch in diesem Jahr abzuschalten. Zudem müsse der Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 und nicht wie von der Kohlekommission vorgeschlagen erst 2038 realisiert werden. An diesem Mittwoch tagt zum ersten Mal das Klimakabinett, in dem die Fachminister unterschiedlicher Ressorts zusammenkommen./bw/DP/zb

