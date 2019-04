Nach Ende ihrer Ausbildung sind 2017 fast drei Viertel der Ausbildungs-Absolventen laut einem Medienbericht von ihren Betrieben übernommen worden. Die Übernahmequote lag bei 74 Prozent - dem höchsten Wert seit dem Jahr 2000, wie die "Bild"-Zeitung (Mittwoch) unter Berufung auf den neuen Berufsbildungsbericht meldete. Über diesen soll an diesem Mittwoch im Bundeskabinett beraten und anschließend soll er der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im Jahr 2016 lag die Übernahmequote für Auszubildende bei 68 Prozent, wie aus dem Bericht des Vorjahres hervorgeht.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte der "Bild": "Wer eine Ausbildung macht, hat so gute Aussichten, im selben Betrieb auch eine Anstellung zu bekommen, wie lange nicht mehr." Ausbildung schaffe also beste Voraussetzungen für einen guten Start ins Berufsleben. "Das beweist einmal mehr die Attraktivität der beruflichen Ausbildung in Deutschland."

Bereits am Dienstag war bekanntgeworden, dass die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr auf mehr als 531 000 gestiegen ist. Im Vorjahr waren es gut 8000 weniger. Der Anstieg ist in erster Linie auf eine höhere Beteiligung von Menschen mit Fluchthintergrund zurückzuführen. Zugleich bleiben immer mehr junge Menschen ohne Berufsausbildung. Die Zahl der 20- bis 34-Jährigen ohne Abschluss stieg binnen eines Jahres von 2,08 auf 2,12 Millionen im Jahr 2017. Drei Jahre zuvor waren es erst 1,88 Millionen. Gefährdet sind besonders Menschen ohne Schulabschluss. In dieser Gruppe haben fast 70 Prozent auch keinen beruflichen Abschluss./sku/DP/zb

