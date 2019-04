Düsseldorf (ots) - Der langjährige Bundesligaprofi und -spieler Ewald Lienen wirft den Deutschen vor, sich lieber zu beschweren als zu versuchen, aus ihrem Leben das Beste zu machen. "Wir sind ja mittlerweile so eine Jammer-Nation geworden. Wir jammern und klagen gerne über alles Mögliche, aber nicht immer über die Dinge, über die man wirklich streiten sollte", sagte der 65-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Es macht doch keinen Sinn, sich immer nur über die große Politik Gedanken zu machen und persönlich unglücklich zu sein", sagte Lienen, der seit Mai 2017 als Technischer Direktor bei Zweitligist FC St. Pauli arbeitet und gerade seine Autobiographie "Ich war schon immer ein Rebell" veröffentlicht hat. Dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) durch den Rücktritt von Präsident Reinhard Grindel nachhaltigen Schaden erleidet, glaubt Lienen nicht. "Der deutsche Fußballbund und erst recht der deutsche Fußball geraten nicht gleich in eine Krise, wenn eine Person von einem Amt zurücktritt."



