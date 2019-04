Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CAT1: Caterpillar am 9.4. -2,48%, Volumen 74% normaler Tage , BCO: Boeing am 9.4. -1,46%, Volumen 112% normaler Tage , MMM: 3M am 9.4. -1,42%, Volumen 69% normaler Tage , MDO: McDonalds am 9.4. 0,12%, Volumen 65% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 9.4. 0,26%, Volumen 53% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 9.4. 1,65%, Volumen 159% normaler Tage , Dow Jones: -0,72% Aktie Symbol SK Perf. Walt Disney WDP 116.860 1.65% Coca-Cola KO 46.670 0.26% McDonalds MDO 190.080 0.12% 3M ...

