Theresa May hat sich in Berlin und Paris für eine Verschiebung des Brexit-Termins bis Ende Juni eingesetzt. Doch die EU scheint nur zu einer längeren Verschiebung bereit. Das sorgt in Mays Partei für immer mehr Unruhe.

Theresa Mays Besuche bei Bundeskanzlerin Angela Merkel stehen derzeit unter keinem guten Stern. Bei einer Visite im Dezember kam May nicht aus ihrer Limousine heraus, mit der sie vors Kanzleramt gefahren worden war. Erst nach mehreren Anläufen gelang es dem Fahrer, die britische Premierministerin zu befreien. Die britischen Medien überschlugen sich damals mit Hinweisen auf die Symbolwirkung des Vorfalls.

Diesmal hatte May wieder Pech: Zu ihrem Besuch am Dienstag traf May zu früh ein. Ihre Gastgeberin stand noch nicht bereit, um sie wie üblich an ihrem Wagen zu empfangen. Und so stapfte May alleine über den roten Teppich ins Kanzleramt. Auch dieses Mal ratterten die Kameras der Fotografen. Kurz darauf führte Merkel ihre Besucherin noch einmal kurz nach draußen, damit standesgemäß Fotos gemacht werden konnten.

Auch ohne den erneuten Patzer dürfte May der Besuch nicht leicht gefallen sein. Am Freitag endet die Gnadenfrist, die ihr die EU dafür gegeben hat, eine Ausweg aus dem Brexit-Dilemma zu präsentieren. Am Mittwoch sollen die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten bei einem Sondergipfel entscheiden, ob London einen weiteren Aufschub erhalten soll. Mit ihrem kurzfristig angesetzten Besuch in Berlin - dem am Nachmittag eine Visite in Paris folgte - wollte May wohl schon einmal vorfühlen, wie Deutschland und Frankreich zu der Sache stehen.

Sowohl in Berlin als auch in Paris gaben sich die Politiker nach den Treffen bedeckt. Was man von der deutschen Seite hörte, dürfte May allerdings kaum gefallen haben: Berichte, wonach das in Großbritannien umstrittene Austrittsabkommen noch einmal aufgeschnürt und in Teilen neu verhandelt werden könnte, wies ein Sprecher der Bundesregierung laut dem Guardian zurück. Damit sanken Mays Chancen, ihren unbeliebten Brexit-Deal vielleicht doch noch bis Ende der Woche durchs Parlament zu bekommen.Festgefahrene Gespräche mit LabourAuch zu Hause in London zeichnet sich unterdessen keine Bewegung gen Lösung ab. Nach drei gescheiterten Versuchen, ihren Brexit-Deal durchs Parlament zu bekommen, arbeitet May seit der ...

