18,7 Prozent Umsatzplus bei gleicher Gewinnstärke machen CANCOM zum Überflieger in dieser Klasse in Deutschland mit 1,4 Mrd. Euro Umsatz und dem stärksten Wachstum im Cloud-Business. Für dieses Jahr werden 11 Prozent Wachstum vorausgesagt. Dann sind 1,5 Mrd. Euro Börsenwert preiswert. Der Spitzenkurs lag bei 53 Euro und ist eine sehr brauchbare Basis für weitere Käufe. Volatilität beachten, so dass Limits 1 -2 Euro unter aktuellem Kurs eine Chance haben.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info