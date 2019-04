Die britische Investmentbank HSBC hat Apple von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 160 auf 180 US-Dollar angehoben. Die Amerikaner setzten künftig vor allem auf Abo-Dienste, was ihr Geschäftsmodell letztlich verändern könne, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es dürfte allerdings dauern, bis sich die Investitionen auszahlen. Rambourg hat zudem Zweifel, ob damit wieder mehr Nutzer zum iPhone gelockt werden können./ag/la

