Lange schienen die Kurse von Immobilienkonzernen nur nach oben zu streben. Doch die Diskussion um Enteignungen hinterlässt nun auch Spuren Aktienmarkt.

Die Diskussion um Enteignungen am deutschen Wohnungsmarkt läuft heiß. Am Wochenende demonstrierten in Berlin tausende Menschen gegen den "Mietenwahnsinn" in der Hauptstadt. Gleichzeitig starteten die Initiatoren eine Unterschriftenaktion, um ein Volksbegehren auf den Weg zu bringen. Motto: "Deutsche Wohnen und Co. enteignen". Die absurde Debatte, ob Enteignungen das richtige Mittel sind, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, scheint zu eskalieren.

Inzwischen kommt sie auch an der Börse an. Die Aktie des Wohnimmobilien-Konzerns Deutsche Wohnen verlor seit Monatsbeginn fünf Prozent an Wert, während der Dax im selben Zeitraum vier Prozent gewann. Kein Wunder, denn die Deutsche Wohnen hält mehr als zwei Drittel ihrer 167000 Wohnungen im Großraum Berlin - also dort, wo die ...

