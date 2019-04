11880 Solutions AG unterstreicht erfolgreiche Entwicklung mit Finanzkennzahlen 2018: Umsatzwachstum, positives EBITDA, Kundenstamm stark gewachsen DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis 11880 Solutions AG unterstreicht erfolgreiche Entwicklung mit Finanzkennzahlen 2018: Umsatzwachstum, positives EBITDA, Kundenstamm stark gewachsen 10.04.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, 10. April 2019 - Die 11880 Solutions AG hat das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Besonders das Digitalgeschäft hat sich außerordentlich positiv entwickelt: Der Umsatz konnte um 13 Prozent auf 30,3 Millionen Euro (2017: 26,9 Millionen Euro) gesteigert werden und lag damit am oberen Rand der ausgegebenen Jahresprognose von 29,1 bis 30,3 Millionen Euro. Auch das Kundenwachstum war noch nie so hoch wie 2018: Mit rund 6.000 Nettokunden ist die Gesamtzahl der zahlenden Digitalkunden in einem Jahr auf mehr als 31.300 angewachsen. Im Segment Auskunft lag der marktbedingte und erwartete Umsatzrückgang durch den erfolgreichen Ausbau des Call Center-Drittgeschäfts mit minus 13 Prozent weit unter dem marktüblichen Rückgang von rund 20 Prozent. In diesem Geschäftsbereich wurde 2018 ein Umsatz von 12,6 Millionen Euro (2017: 14,4 Millionen Euro) erzielt. Erstmals nach einem Jahrzehnt ist der Umsatz auch auf Konzernebene wieder gestiegen. 2018 erwirtschaftete die Gesellschaft 42,9 Millionen Euro gegenüber 41,3 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017 und erreichte damit den oberen Bereich der Anfang 2018 abgegebenen Prognose von 39,8 bis 43,2 Millionen Euro. Das erwirtschaftete EBITDA der Gesellschaft war nach weiteren Kostensenkungen und einer noch höheren Prozesseffizienz mit 1,0 Millionen Euro erstmals wieder positiv (2017: minus 2,3 Millionen Euro). "Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir bewiesen, dass der 2015 eingeschlagene Turnaround-Kurs richtig war und nachhaltig erfolgreich ist. Auch im laufenden Geschäftsjahr 2019 werden wir das EBITDA erneut deutlich steigern. Unser kurzfristiges Ziel ist es, dass die 11880 Solutions AG nach langen Jahren wieder Geld verdient und dauerhaft einen positiven Cashflow erwirtschaftet", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Unser intelligentes und auf Deutschlands kleine und mittlere Unternehmen zugeschnittenes Produktportfolio werden wir weiter entwickeln, um auch zukünftig auf die Anforderungen unserer Kunden optimal reagieren zu können." Die 11880 Solutions AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz zwischen 40,3 und 47,0 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 2,0 und 4,0 Millionen Euro. Den Geschäftsbericht 2018 der 11880 Solutions AG finden Sie unter: https://ir.11880.com/finanzberichte Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com 10.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Hohenzollernstraße 24 45128 Essen Deutschland Telefon: 0201-80990 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806, DE0005118806, , WKN: 511880, 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 798017 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 798017 10.04.2019 ISIN DE0005118806 DE0005118806 AXC0063 2019-04-10/08:00