The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0467182421 BFCM 19/25 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2E4CQ2 AAREAL BANK MTN S.278 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSTR0 KRED.F.WIED.19/39 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NU5 COBA MTH S.P31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHM0 DZ BANK CLN E.9645 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AHN8 DZ BANK CLN E.9646 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UT4 DT.BANK MTH 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z69 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30A2 LB.HESS.THR.CA.TIL.04A/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30B0 LB.HESS.THR.CA.TIL.04B/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30D6 LB.HESS.THR.CARRARA04F/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30F1 LB.HESS.THR.CARRARA04G/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13AC9 LBBW STUFENZINS 19/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13AD7 LBBW STUFENZINS 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13AE5 LBBW STUFENZINS 19/32 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13AF2 LBBW STUFENZINS 19/33 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13AG0 LBBW STUFENZINS 19/34 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13AW7 LBBW AD STUFENZINS 19/23 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000LB13AX5 LBBW NK STUFENZINS 19/23 BD02 BON NOK N

CA XFRA DE000LB13GY0 LBBW STUFENZINS 19/36 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13HS0 LBBW IHS FLR 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4188 LDSBK.SAAR OPF A418 BD02 BON EUR N

CA XFRA SE0012453850 FIVEN 19/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA US9128286M72 USA 19/22 BD02 BON USD N