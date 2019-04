Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novartis von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 88 auf 80 Franken gesenkt. Dank der Alcon-Abspaltung und einiger Neuzulassungen habe die Novartis-Aktie Roche im März abgehängt, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beide seien Innovationsführer. Mit Blick auf die Bewertung müsse bei Novartis nun allerdings schon alles perfekt laufen, während Roche mit einem Abschlag zu haben sei./ag/la

