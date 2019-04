SMT Scharf AG stärkt Marktposition in Afrika DGAP-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung SMT Scharf AG stärkt Marktposition in Afrika 10.04.2019 / 08:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SMT Scharf AG stärkt Marktposition in Afrika Hamm, 10. April 2019 - Die SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, gibt bekannt, dass 30 Prozent der 100-prozentigen Tochtergesellschaft SMT Scharf Africa (Pty.) Ltd. an AERO AFRICA LEASINGS (Pty.) Ltd. veräußert wurden. Als Kaufpreis haben sich die Vertragsparteien auf einen siebenstelligen Euro-Betrag im unteren Bereich verständigt. Damit festigt SMT Scharf seine Marktposition in Südafrika und entspricht nun auch in diesem Punkt dem Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE). Mit der B-BBEE verfolgt die südafrikanische Regierung das Ziel, die wirtschaftliche Chancengleichheit von vormals benachteiligten Bürgern in Südafrika zu fördern. Hans Joachim Theiß, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, erklärt: "Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie streben wir auch den Ausbau unseres Geschäfts in Afrika an. Mit der Veräußerung stärken wir unsere Wettbewerbsposition in Südafrika und schaffen die Voraussetzungen für künftiges Wachstum im afrikanischen Markt." Für SMT Scharf zählt Südafrika mit einem Umsatz von 7,9 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2018 zu den wichtigsten Auslandsmärkten. Für die besonderen Anforderungen im Untertagebergbau in Südafrika hat SMT Scharf spezifische Sesselliftsysteme für eine sichere Personenbeförderung über größere Strecken mit Horizontal- und Vertikalkurven entwickelt. Durch die Erweiterung des Produktsortiments um gummibereifte Fahrzeuge im vergangenen Geschäftsjahr kann SMT Scharf den Bergwerksbetreibern im afrikanischen Markt zudem weitere individuelle Transportlösungen anbieten. "Für SMT Scharf ist Südafrika ein Brückenkopf für die Länder südlich der Sahara. Als Marktführer für Sessellifte im Hard Rock Mining erwarten wir auch mit gummibereiften Fahrzeugen ein zunehmendes Geschäft", so Theiß. Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Über den hinzugewonnenen Bergbauspezialisten RDH Mining Equipment bietet das Unternehmen darüber hinaus gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau an. Als führender Anbieter batteriebetriebener Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Technik für den Untertagebau komplettiert RDH das Portfolio von SMT Scharf mit seiner vielfältigen Produktpalette, angefangen von Fahrladern, Scherenarbeitsbühnen bis zu Untertage-LKWs. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in acht Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem Jahr 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kontakt Investor Relations cometis AG Thorben Burbach Tel: +49(0)611 - 205855-23 Fax: +49(0)611 - 205855-66 E-Mail: burbach@cometis.de 10.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SMT Scharf AG Römerstrasse 104 59075 Hamm Deutschland Telefon: +49 2381 960-01 Fax: +49 2381 960-230 E-Mail: info@smtscharf.com Internet: www.smtscharf.com ISIN: DE0005751986 WKN: 575198 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 797943 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 797943 10.04.2019 ISIN DE0005751986 AXC0068 2019-04-10/08:07