Der Euro/Dollar versucht am oberen Ende seiner Wochenrange in der Nähe der 1,1260 zu konsolidieren, bevor die wichtigen Events des Tages ihren Lauf nehmen. Euro/Dollar Fokus liegt auf EZB und FOMC Am Dienstag erreichte die Aufwärtsbewegung das Mehrtageshoch im Bereich der 1,1280, bevor sich der Wechselkurs zur 1,1260 zurückzog, wo es zu einer Konsolidierung ...

