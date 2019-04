Der Inlandstourismus in Deutschland legt weiter zu. Im Zeitraum Januar bis Februar 2019 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 54,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.



Dies war ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg auf 10,5 Millionen (+drei Prozent). Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland kletterte auf 43,5 Millionen (+zwei Prozent). Im Februar 2019 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat um zwei Prozent auf 27,8 Millionen, so die Statistiker weiter.



Davon entfielen 5,5 Millionen Übernachtungen auf ausländische Gäste (+drei Prozent) und 22,3 Millionen auf Gäste aus dem Inland (+ein Prozent).