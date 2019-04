Zürich - Dunkle Wolken am Export-Himmel: Die Handelskonflikte, der Brexit sowie die schwachen Währungen von Schwellenländern bereiten Schweizer Exporteuren Sorgen. Im Vergleich zu 2018 sind die Erwartungen an die Exportentwicklung in diesem Jahr deutlich tiefer und in wichtigen Exportländern wie Frankreich, Italien und Grossbritannien erwarten die exportierenden Unternehmen höhere Risiken. Dies belegen der Swiss Export Risk Index SXR und der zugrundeliegende «Exportrisiko-Monitor 2019», für den die Berner Fachhochschule im Auftrag von Euler Hermes auch in diesem Jahr über 300 exportorientierte Schweizer Unternehmen befragt hat.

Ab 2019 wird neu der Swiss Export Risk Index SXR berechnet. Die in der Umfrage 2019 aufgezeigte Betroffenheit ist ähnlich wie diejeniege aus dem Jahr 2018 - nach einem stetigen Rückgang seit 2015. "Dieser Rückgang war das Resultat einer tieferen Betroffenheit durch Währungsrisiken und konjunktureller Risiken - während das politische Risiko eine steigende Tendenz aufwies. Die Unternehmen erwarten für das Jahr 2019 eine Risikozunahme im Export, vor allem der politischen Risiken, den Cyberrisiken und erneut auch der konjunkturellen Risiken", sagt Stefan Ruf, CEO Euler Hermes Schweiz. "Das deckt sich in vielen Teilen mit unserer Sicht. Weltweit steigen Insolvenzen im Jahr 2019 voraussichtlich um 6%, in der Schweiz rechnen wir mit einem Zuwachs von 1%. Das ist für die hiesigen Unternehmen keine gute Nachricht und besonders für Exporteure steigt vielerorts das Risiko. Auf den Abschwung des Welthandels sind einige Länder nicht ausreichend vorbereitet."

Steigende Risiken in wichtigen Ländern befürchtet

Für mehrere wichtige Exportmärkte der Schweiz befürchten die Unternehmen eine sich verschärfende Risikolage. Diese Einschätzung beruht bei Grossbritannien auf dem BREXIT und bei Frankreich und Italien wohl auf den jeweiligen aktuellen innenpolitischen Entwicklungen. Bei den USA sind es die verschiedenen Initiativen für neue Handelshemmnisse, die für den Export von Schweizer Unternehmen ein steigendes Risiko darstellen. In Russland und der Türkei spielen die Einflussnahme der Politik auf die wirtschaftliche Tätigkeiten eine wichtige Rolle bei dieser Bewertung.

Handelskonflikte und harter Brexit bereiten Sorgen

40% der Unternehmen erachten die aktuellen Handelskonflikte als ...

