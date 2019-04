Neue Mobilitätskonzepte erobern jetzt die mittelgroßen Großstädte. Besonders spannend: Kommunen wie Bielefeld werden selber aktiv mit ganz eigenen Angeboten. Die Mobilitätswende ist damit kein hipper Großstadtspaß mehr.

Jetzt also auch Bielefeld. Völlig zu Unrecht muss diese 333-Tausend-Einwohner-Stadt mit ihrem Namen ja immer wieder herhalten als abwertendes Synonym für einen Ort, den aufzusuchen ja nun wirklich abwegig wäre, im Sinne von "sowas gibt es höchstens in Fußgängerzonen von Städten wie Bielefeld oder was weiß ich".

Dabei ist Bielefeld die "Hauptstadt" von Nordrhein-Westfalens schlagkräftigster Wirtschafts- und Technologieregion namens Ostwestfalen-Lippe, in der Weltfirmen zuhause sind wie Dr. Oetker, Miele, Diebold Nixdorf, Maritim und Bertelsmann.Und im Zusammenhang mit der neuen Mobilität drängt sich die positive Erwähnung von Bielefeld jetzt zusätzlich auf. Denn die Bielefelder Stadtwerke probieren etwas aus. Sie nehmen in die Hand, was Städte wie Berlin zum großem Teil den Start-ups überlassen. Nämlich die Mobilitätswende.

In Berlin gibt es Carsharing etwa von Car2Go, DriveNow, Sixt Share, Oply, Miles und Ubeeqo. Allesamt private Unternehmen. Elektroroller mietet man von Emmy (Start-up) oder Coup (Bosch). Bald kommen die Elektro-Tretroller dazu und Firmen wie das Berliner Start-up Tier scharren schon mit den Hufen.

In Hamburg gibt es ein Sammeltaxisystem namens Moia. Es stammt aus dem Hause VW, das für den Service extra ein elektrisches Großraumtaxi entwickelt hat. Auch Moia ist also privat. So wie das Sammeltaxi CleverShuttle in sieben großen Städten Deutschlands - von Dresden bis Frankfurt am Main.

Selbst dort, wo sich die Städte selber einbringen, wie etwa die Verkehrsbetriebe in Berlin mit dem Sammeltaxi BerlKönig oder die Stadtwerke in Düsseldorf und Stuttgart mit den E-Roller-Mietservices Eddy und Stella, stecken private Dienstleister, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...