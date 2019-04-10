DEUTSCHE BANK SENKT EVOTEC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 23 (22) EUR , (VB -3,0%) MAINFIRST SENKT EON AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 8,10 (9,30) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 70 (75) CHF - 'UNDERWEIGHT' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 370 (390) PENCE - 'BUY' DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4700 (4250) PENCE - 'HOLD' HSBC HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 74 (73) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2710 (2785) PENCE - 'HOLD' RBC SENKT GLENCORE AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 330 (350) PENCE Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...